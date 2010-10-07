В России введут страховку от невыплаты зарплат

Об этом, как сообщает "Интерфакс", заявила глава министерства Эльвира Набиуллина. В качестве примера такого страхования министр привела опыт других стран. В них существуют специальные фонды, в которые работодатели отчисляют часть средств. Если компания становится банкротом, средства из этих фондов идут на выплату зарплат сотрудникам.

Набиуллина также отметила, что во время кризиса у обанкротившихся компаний часто не хватало средств на то, чтобы погасить задолженность перед сотрудниками. При этом именно им долги должны выплачиваться в первую очередь.

Министр предупредила, что механизмы страховки зарплаты начнут действовать не раньше, чем через два года, так как правительство не хочет обременять бизнес дополнительными тратами. По данным Росстата, долги по зарплате в России на конец августа 2010 года составляли почти 3,5 миллиарда рублей.