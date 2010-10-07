Владимир Путин поздравил Константина Новоселова

В его послании говорится, что присуждение этой высокой награды встречено в России с большим энтузиазмом и гордостью. «Вы вписали яркую страницу в историю мировой и российской науки, в летопись своей прославленной альма-матер: Московского физико-технического института», - отметил Путин.