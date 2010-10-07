Владимир Путин поздравил Константина Новоселова
7 октября 2010, 17:15ОбществоАнка
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Бывшего тагильчанина Константина Новоселова и его коллегу, также родом из России Андрея Гейма - лауреатов Нобелевской премии по физике поздравил премьер Владимир Путин.
В его послании говорится, что присуждение этой высокой награды встречено в России с большим энтузиазмом и гордостью. «Вы вписали яркую страницу в историю мировой и российской науки, в летопись своей прославленной альма-матер: Московского физико-технического института», - отметил Путин.
Корреспонденты радио «Маяк» заручились поддержкой Дэниела Коклина - пресс-секретаря Манчестерского университета, где сейчас работают нобелевские лауреаты, и в ближайшее время им, возможно, удастся взять интервью у Константина Новоселова. Об этой новости будет сообщено дополнительно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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