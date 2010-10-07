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Высокопоставленный сотрудник противопожарной службы уличен в махинациях
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Высокопоставленный сотрудник противопожарной службы уличен в махинациях

7 октября 2010, 16:48ОбществоАнка
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