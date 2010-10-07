Высокопоставленный сотрудник противопожарной службы уличен в махинациях

В отношении него Тагилстроевский межрайонный следственный отдел передал в суд уголовное дело. По версии следствия, в период с 2006 по 2009 годы злоумышленник совершил ряд коррупционных махинаций. Так, он заключил фиктивный контракт на капитальный ремонт здания гаража для нужд ГУ 44 ОГПС МЧС России на сумму 199 тысяч рублей, после чего принял якобы произведенные работы по фиктивному акту. Кроме того, при заключенном контракте на ремонт системы отопления пожарной части фактически ремонт был произведен в служебном кабинете злоумышленника, о чем также были составлены подложные документы.

Также начальник отряда взял на подотчет 20 тысяч рублей и потратил их на строительство бани, не состоявшей на балансе отряда. Еще он провел фиктивный конкурс среди внештатных сотрудников, в результате чего из бюджета похитил 15 тысяч рублей, на которые купил для себя бытовую технику.

В довершение всего злоумышленнику вменяется совершение мошеннических действий при получении денежных средств из бухгалтерии, а также необоснованном получении пенсионных выплат на сумму 211 тысяч рублей. Это дело будет рассматривать Тагилстроевский суд, рассказали нам в пресс-службе СУ СКПРФ по Свердловской области.