Жительница Нижнего Тагила доказывает в суде, что жива

Все это время Галина Николаевна жила у гражданского мужа. И толькосейчас, когда пришло время получать пенсию, вспомнила, что документытогда так и не восстановила. В паспортном столе она и услышала«Вымертвы». Потом выяснилось, что вместе с документами Галина Васильевапотеряла еще и квартиру, сообщает «УралWeb».

В загсе ей рассказали историю ее смерти. В 2004-м умерла неизвестнаяженщина, но тело все-таки удалось опознать. «Есть протокол опознаниятрупа, то есть ваша дочь опознала в этой умершей женщине вас», - говорятженщине в загсе. А потом дочь разменяла квартиру, объясняют ГалинеНиколаевне. С детьми она не общается уже несколько лет. Сейчас живет,где придется. И за еду и небольшую плату помогает пенсионерам похозяйству.