Журнал Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин мира
7 октября 2010, 16:11ОбществоАнка
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Самой влиятельной женщиной мира стала Мишель Обама.
Ежегодный рейтинг составил журнал Forbes. Годом ранее первая леди США в аналогичном рейтинге была лишь на 40-м месте, а возглавляла список канцлер ФРГ Ангела Меркель. На второй строчке рейтинга разместилась исполнительный директор Kraft Foods Ирен Розенфель. Замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри. Всего в рейтинге 70 американок, четыре француженки, а также по две представительницы Австралии, Бразилии, Индии и Сингапура. Россиянок в списке нет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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