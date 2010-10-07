Журнал Forbes составил рейтинг самых влиятельных женщин мира

Ежегодный рейтинг составил журнал Forbes. Годом ранее первая леди США в аналогичном рейтинге была лишь на 40-м месте, а возглавляла список канцлер ФРГ Ангела Меркель. На второй строчке рейтинга разместилась исполнительный директор Kraft Foods Ирен Розенфель. Замыкает тройку лидеров телеведущая Опра Уинфри. Всего в рейтинге 70 американок, четыре француженки, а также по две представительницы Австралии, Бразилии, Индии и Сингапура. Россиянок в списке нет.