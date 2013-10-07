«Народный участковый» из Нижнего Тагила прошел во второй этап Всероссийского конкурса!

Напомним, наш Василий Манкевич, выдвиженец от тагильского МВД - старший участковый уполномоченный отдела полиции №21. Именно он, по мнению руководства и коллег, является так называемым «народным» участковым, поскольку вот уже несколько лет работает на благо жителей Висима, деревень Харёнки и Б. Галашки. Василий Павлович вошел в число тех, кто прошел во второй этап, помимо него – еще семь уполномоченных полиции.

Так, с сегодняшнего дня и по 16 октября стартует следующий этап конкурса. Поддержать земляка можно следующим образом: зайти на официальный сайт МВД по Свердловской области и в правом меню поставить галочку напротив имени. Кроме того, там же на сайте вы можете ознакомиться со всеми анкетами, в частности, с анкетой Василия Манкевича.

В органах внутренних дел Российской Федерации более 46 тысяч участковых уполномоченных полиции. Именно они круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Сегодня участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление.