Неожиданное отключение света в Нижнем Тагиле: почему это происходит и кто ответственен?

Нарушение программы в стиральной машине (благо, обычно она нормально возобновляет свою работу), потеря данных и «поломка» системы в компьютере или вообще сгорание блока питания. Об этом и многом другом пишут пользователи в Интернете.

За комментарием TagilCity.ru обратился в Единую дежурно-диспетчерскую службу, где посоветовали обратиться в Дзержинский район городских электросетей. Там сообщили:

У нас бывают переключения, мы выводим в ремонт оборудование, переключаем с одного источника на другой. Такое происходит практически каждый день. Домашним приборам ничего не должно быть. Это будто из розетки выдернули вилку и обратно включили – телевизор же не сломается.

Также на предприятии отметили, что о плановых ремонтных работах обычно предупреждают управляющую компанию, которая, в свою очередь, должна сообщить жителям. В остальных случаях – выключения аварийные, так сказать, случаются непредвиденно. Именно поэтому они происходят довольно редко.