Обновленный Ford Focus покажут весной следующего года

Ожидается, что гамма моторов пополнится новыми турбоагрегатами из семейства EcoBoost, однако никаких технических подробностей пока не раскрывается.

Премьера обновленного Ford Focus может состояться уже в марте текущего года на автосалоне в Женеве. В продажу новинка поступит ближе к концу 2014 года.