Обновленный Ford Focus покажут весной следующего года
7 октября 2013, 13:33ОбществоРОман БОТов
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Фотографам удалось запечатлеть не только обычную версию хэтчбека, но и «заряженную» модификацию ST. Больших изменений в экстерьере ждать не следует. Обновленный «Фокус» получит увеличенную решетку радиатора, чуть подретушированный передний бампер и, возможно, новую графику задних фонарей.
Ожидается, что гамма моторов пополнится новыми турбоагрегатами из семейства EcoBoost, однако никаких технических подробностей пока не раскрывается.
Премьера обновленного Ford Focus может состояться уже в марте текущего года на автосалоне в Женеве. В продажу новинка поступит ближе к концу 2014 года.
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