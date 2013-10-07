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Обновленный Ford Focus покажут весной следующего года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обновленный Ford Focus покажут весной следующего года

7 октября 2013, 13:33ОбществоРОман БОТов
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