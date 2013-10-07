Самая мощная версия Audi A3 проходит испытания
7 октября 2013, 13:28ОбществоРОман БОТов
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Компания Audi начала тестовые заезды самой мощной версии своего хэтчбека RS3. Правда, на фотографиях «шпионов» оказался лишь тестовый «мул»: в кузове от Adui S3 тестируют железо от RS3.
Под капотом автомобиля установлен 2,5-литровый пятицилиндровый бензиновый турбированный агрегат, который также можно найти на нынешних версиях Audi TT RS и TT RS Plus. Приблизительная мощность мотора составит 360 «лошадок».
Напомним, что серийное производство Audi RS3 начнется весной 2014 года. Автомобиль будет выпускаться в трехдверной и пятидверной версиях.
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