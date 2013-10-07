Тагильская полиция подвела итоги своей работы: «Удовлетворительно» (ФОТО)

Открывая оперативное совещание, начальник ММУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров отметил, что выполнение стоящих перед органами внутренних дел задач в соответствии с критериями оценки, оценена на «удовлетворительно». Несмотря на определенную стабилизацию, оперативная обстановка продолжала оставаться достаточно сложной.

В среднем за сутки регистрировалось от 200 до 300 заявлений и сообщений о происшествиях. Количество зарегистрированных преступлений за отчетный период составил 5713. Если сравнивать за аналогичный период 2012 года, рост в 2013 году составил на 7.3%. Но это связано с выявленными преступлениями по инициативе полицейских в сфере незаконного оборота наркотиков. Также раскрыто 35 преступлений незаконного оборота оружия, для сравнения в прошлом году - 16. Но для города Нижний Тагил, это не много. Продолжается работа по противодействия реализации незаконной продукции, наведен порядок в сфере незаконных игровых залов.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

За отчетный период была проведена большая работа по предоставлению дополнительных опорных пунктов участковых уполномоченным полиции на обслуживаемых участках. Помещения под «опорники» выделены, найдены средства на их ремонт, частично на территории Тагилстроевского района они сданы.

Решение поставленных перед Нижнетагильским гарнизоном задач осуществляется в тесном взаимодействии со всеми оперативными службами города, с Главой города, с городской Думой. В целях профилактики и фиксации преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах города, обеспечения контроля за оперативной обстановкой начал функционировать полноценный сегмент комплексной автоматизированной информационно-аналитической системы «Безопасный город».

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Служебное заседание посетили заместитель прокурора Ленинского района Алексей Терзиогло, руководитель следственного отдела по Ленскому району Антон Поклонов, заместитель председателя Общественного совета при ММУ МВД России «Нижнетагильское» Владимир Пегашкин, а также руководитель отдела УФСБ в городе Нижний Тагил Алексей Кислов. Он от имени начальника оперативного штаба Свердловской области национального антитеррористического комитета начальника Управления ФСБ генерал-лейтенанта Александра Вяткина, поблагодарил руководство ММУ МВД России «Нижнетагильское», личный состав тагильской полиции за проделанную работу в обеспечении безопасности выставки вооружений и военной техники «RAE-2013» и обеспечении безопасности охраняемого лица.

В свою очередь начальник Нижнетагильское гарнизона полиции полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров выразил слова благодарности присутствующим гостям за плодотворное сотрудничество с органами внутренних дел и поблагодарил весь личный состав за проделанную работу.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД