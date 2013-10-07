УВЗ приодел девушек на ринге во время боя Поветкин-Кличко в Москве

На ринге спорткомплекса «Олимпийский» в 12-раундовом поединке сошлись регулярный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации Александр Поветкин и суперчемпион ВБА, обладатель чемпионских поясов Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации Владимир Кличко. Для тех, кто не в курсе, победу одержал Кличко, а за поединком по он-лайн трансляции наблюдали в 150 странах мира.