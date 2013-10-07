УВЗ приодел девушек на ринге во время боя Поветкин-Кличко в Москве
7 октября 2013, 15:15Общество
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Но, если честно, это не главное. Нижнетагильская корпорация Уралвагонзавод, которая в последнее время буквально гремит на всю страну, выступила в качестве партнера Поветкин-Кличко, прошедшего 5 октября в Москве.
На ринге спорткомплекса «Олимпийский» в 12-раундовом поединке сошлись регулярный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации Александр Поветкин и суперчемпион ВБА, обладатель чемпионских поясов Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации Владимир Кличко. Для тех, кто не в курсе, победу одержал Кличко, а за поединком по он-лайн трансляции наблюдали в 150 странах мира.
Что касается корпорации, УВЗ всегда поддерживал как профессиональный, так и любительский спорт. Однако в этот раз многим запомнилась презентация брендового магазина УВЗ, ведь именно uvzshop.ru был выбран как поставщик одежды для ring girls главного боя десятилетия.
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