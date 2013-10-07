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Забыл документы дома: как поступить тагильчанину, чтобы авто не забрали на штрафстоянку?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Забыл документы дома: как поступить тагильчанину, чтобы авто не забрали на штрафстоянку?

7 октября 2013, 17:55Общество
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