Забыл документы дома: как поступить тагильчанину, чтобы авто не забрали на штрафстоянку?

Но в жизни любого делового человека может произойти такая ситуация. И тут, как на зло, – останавливают сотрудники ГАИ. Так и случилось с нашим пользователем, который поделился своей историей с TagilCity.ru. Самое интересное, что такая ситуация в его семье уже случалась, с женой. В свое время у нее выманили взятку в подобной ситуации, но она была с маленьким испугавшимся ребенком и не стала спорить. Хоть дача взятки является нарушением, и его никто не собирается оправдывать, но в данной жизненной ситуации спокойствие ребенка для мамы было приоритетнее.

Но есть еще и неприятная часть истории, которая произошла накануне с самим пользователем. Дело в том, что направляясь домой (без документов), он попал прямо в руки к ГАИ. Однако они стали утверждать, что данный автомобиль находится в угоне, а на просьбы показать документы, естественно, наш информатор ничего не смог возразить. Он спросил сотрудников ГАИ, есть ли возможность, чтобы родственник привез документы с минуты на минуту, но получил отказ и угрозу забрать автомобиль на штрафстоянку. Ситуация, конечно, решилась, но с привлечением третьих лиц. А самому владельцу авто в след были высказаны негативные пожелания.

За комментарием о том, можно ли брать «тайм-аут» в данной ситуации и ждать, когда родственники подвезут документы, TagilCity.ru обратился к Сергею Бернгардту, начальнику отделения пропаганды ГИБДД, который категорично заявил:

Вообще, согласно ПДД водитель не должен выезжать без документов, и машина в таком случае подлежит эвакуации на штрафстоянку. Родственники подвести документы могут в самые ближайшие минуты, но штраф всё равно будет наложен. Автомобиль будет задержан до устранения причины задержания. В данном случае причина – отсутствие документов. Машину можно не эвакуировать.

Так что, пользователи TagilCity.ru, выезжая из дома, проверьте наличие всех своих документов. Удачной дороги и знайте свои права!