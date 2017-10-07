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Новости Нижнего Тагила

15 призывников из Екатеринбурга будут служить в Президентском полку

7 октября 2017, 16:15Добавить новость
Екатеринбург,армия,президент,призывник,военкомат,военные,президентский полк

В военкоматах Екатеринбурга прошел отбор призывников. Выбраны 15 молодых людей, которые будут служить в Кремле.

У каждого екатеринбургского военкомата был свой план по количеству призывников для Президентского полка. К молодым людям предъявлялись различные требования – например, отсутствие шрамов и татуировок на лице, отличное здоровье, рост от 175 до 190 см.

Кроме того, будущий представитель Президентского полка должен быть из полной семьи, иметь высшее образование, отличаться спортивными достижениями и обладать хорошей характеристикой с места жительства и учебы.

В прошлом году в самую элитную часть российской армии из Екатеринбурга отправились 10 призывников, пишет Е1.

 
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