Омбудсмен Анна Кузнецова вместе с детьми поздравила Путина с днём рождения (ВИДЕО)

Омбудсмен записала видео, где она запечатлена вместе с детьми, которые являются участниками фестиваля детского спорта «Золотая осень». Открытие события состоялось как раз 7 октября, в день рождения президента.

Уверена, сегодня руководитель нашей страны получит множество поздравлений, но детские пожелания самые простые и искренние! Поэтому они всегда сбываются! -- отметила Анна Кузнецова.

Видео со страницы Анны Кузнецовой на FB

Добавим, Владимир Путин отпраздновал 65-летие.