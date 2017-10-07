Омбудсмен Анна Кузнецова вместе с детьми поздравила Путина с днём рождения (ВИДЕО)

Уполномоченный по правам ребёнка в администрации президента РФ Анна Кузнецова на странице Facebook поздравила с днём рождения Владимира Путина.
Омбудсмен записала видео, где она запечатлена вместе с детьми, которые являются участниками фестиваля детского спорта «Золотая осень». Открытие события состоялось как раз 7 октября, в день рождения президента.
Уверена, сегодня руководитель нашей страны получит множество поздравлений, но детские пожелания самые простые и искренние! Поэтому они всегда сбываются! -- отметила Анна Кузнецова.
Видео со страницы Анны Кузнецовой на FB
Добавим, Владимир Путин отпраздновал 65-летие.