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Новости Нижнего Тагила

Омбудсмен Анна Кузнецова вместе с детьми поздравила Путина с днём рождения (ВИДЕО)

7 октября 2017, 23:30Добавить новость
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Уполномоченный по правам ребёнка в администрации президента РФ Анна Кузнецова на странице Facebook поздравила с днём рождения Владимира Путина.

Омбудсмен записала видео, где она запечатлена вместе с детьми, которые являются участниками фестиваля детского спорта «Золотая осень». Открытие события состоялось как раз 7 октября, в день рождения президента.

 

Уверена, сегодня руководитель нашей страны получит множество поздравлений, но детские пожелания самые простые и искренние! Поэтому они всегда сбываются! -- отметила Анна Кузнецова.

 

Видео со страницы Анны Кузнецовой на FB

 

Добавим, Владимир Путин отпраздновал 65-летие.

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