Россель предложил построить памятник Екатерине вместо Храма-на-воде в Екатеринбурге

В качестве альтернативы он предложил установить памятник Екатерине на том же месте, где планируется разместить Храм-на-воде.

Храм, может быть, и надо поставить, но почему на воде? Нам надо поставить несколько памятников, и первый – Екатерине. Сделать остров там, где полузалив у ККТ «Космос», и поставить там памятник такого роста, чтобы было видно со всех концов Екатеринбурга, -- цитирует слова Росселя «Коммерсант».

Ранее Россель не раз говорил об идее строительства памятника. Отметим, что почти половина екатеринбуржцев выступают против возведения нового религиозного учреждения.