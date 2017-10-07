| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Россель предложил построить памятник Екатерине вместо Храма-на-воде в Екатеринбурге

7 октября 2017, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,храм,Храм на воде,храм-на-воде,Россель
Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель не одобряет идею возведения Храма-на-воде.

В качестве альтернативы он предложил установить памятник Екатерине на том же месте, где планируется разместить Храм-на-воде.

 

Храм, может быть, и надо поставить, но почему на воде? Нам надо поставить несколько памятников, и первый – Екатерине. Сделать остров там, где полузалив у ККТ «Космос», и поставить там памятник такого роста, чтобы было видно со всех концов Екатеринбурга, -- цитирует слова Росселя «Коммерсант».

 

Ранее Россель не раз говорил об идее строительства памятника. Отметим, что почти половина екатеринбуржцев выступают против возведения нового религиозного учреждения.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Екатеринбуржцы в третий раз «обняли» пруд в знак протеста против Храма-на-воде (ФОТО)
4 сентября, 06:30
1 0
1
Объем введённого жилья снизится в 2018 году в Свердловской области
5 октября, 06:30
0 0
Большой пласт штукатурки упал с потолка в новостройке Екатеринбурга (ВИДЕО)
22 сентября, 09:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 112
Подписаться на новости