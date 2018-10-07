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149 преступлений совершено в Свердловской области с 5 по 6 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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149 преступлений совершено в Свердловской области с 5 по 6 октября

Сегодня, 11:40Общество
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