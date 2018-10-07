149 преступлений совершено в Свердловской области с 5 по 6 октября

Среди происшествий, в том числе было зарегистрировано 1 убийство, 5 грабежей, 19 краж имущества, 1 угон автомобиля и 12 случаев незаконного оборота наркотиков.

Так в Берёзовском местный житель проник в один из магазинов и похитил товаров на 1 тыс. 977 рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.