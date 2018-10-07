149 преступлений совершено в Свердловской области с 5 по 6 октября

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В течение суток с 8:00 утра 5 октября до 8:00 6 октября на территории Свердловской области правоохранительные органы зафиксировали совершение 149 преступлений.
Среди происшествий, в том числе было зарегистрировано 1 убийство, 5 грабежей, 19 краж имущества, 1 угон автомобиля и 12 случаев незаконного оборота наркотиков.
Так в Берёзовском местный житель проник в один из магазинов и похитил товаров на 1 тыс. 977 рублей. Против него возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.
Вечером 4 октября на 7-ом километре Московского тракта наряд ППСП задержал ранее судимого мужчину, у которого было изъято 2 грамма наркотиков, сообщает «Вечерний Екатеринбург». По данному факту также возбудили уголовное дело.
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