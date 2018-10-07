Маму накажут: 8-летняя девочка сутки гуляла одна на улицах Нижнего Тагила

6 октября в Нижнем Тагиле пропала 8-летняя девочка. Мать отпустила ребенка гулять в одиночестве, а обратилась в полицию только на следующий день после пропажи.
Девочка проживает на Тагилстрое и учится во втором классе школы №144. По информации от начальника пресс-службы МВД Нижнего Тагила Элины Балуца, 6 октября ребенок вместе с мамой приехали в гости на Красный Камень. Мама отпустила девочку погулять с 17 до 19 часов. В назначенное время ребенок домой не вернулся.
Мама девочки написала заявление о пропаже ребенка 7 октября около 14:00 в отдел полиции №19. Представители правоохранительных органов опрашивали учителей и учеников из класса пропавшей.
Вечером 7 октября второклассницу нашли на Тагилстрое, с ней все в порядке.
Мать девочки будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, информирует начальник пресс-службы МВД НИжнего Тагила Элина Балуца.