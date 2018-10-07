Маму накажут: 8-летняя девочка сутки гуляла одна на улицах Нижнего Тагила

Девочка проживает на Тагилстрое и учится во втором классе школы №144. По информации от начальника пресс-службы МВД Нижнего Тагила Элины Балуца, 6 октября ребенок вместе с мамой приехали в гости на Красный Камень. Мама отпустила девочку погулять с 17 до 19 часов. В назначенное время ребенок домой не вернулся.