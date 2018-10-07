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Маму накажут: 8-летняя девочка сутки гуляла одна на улицах Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Picture girl in the autumn from the back 2 12080807

Маму накажут: 8-летняя девочка сутки гуляла одна на улицах Нижнего Тагила

Сегодня, 17:14Общество
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