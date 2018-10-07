Аллея из 20 кленов высажена на берегу Выйского пруда в Нижнем Тагиле

Субботник провели тагильские энергетики. В этом году, кроме уборки мусора, они высадили аллею из 20 канадских кленов.

Саженцы деревьев были привезены из питомника в Горном Щите. Канадский клен — дерево неприхотливое. Он устойчив к морозам, практически не болеет и может прожить 400-450 лет, пишет «Тагильский рабочий».