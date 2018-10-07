Аллея из 20 кленов высажена на берегу Выйского пруда в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:20ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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20 канадских кленов посажено в Нижнем Тагиле на берегу Выйского пруда в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».
Сюжеты: Нижний Тагил
Субботник провели тагильские энергетики. В этом году, кроме уборки мусора, они высадили аллею из 20 канадских кленов.
Саженцы деревьев были привезены из питомника в Горном Щите. Канадский клен — дерево неприхотливое. Он устойчив к морозам, практически не болеет и может прожить 400-450 лет, пишет «Тагильский рабочий».
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