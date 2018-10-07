Около сотни пассажиров из Антальи остались без багажа в Екатеринбурге
Сегодня, 12:20ОбществоФото: е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на 6 октября туристы, прилетевшие и Антальи в Екатеринбург в аэропорт Кольцово, обнаружили, что остались без багажа.
Сначала авиакомпании Onur Air задержала вылет на два часа. Когда же самолет сел в Кольцово, то обнаружилось, что люди остались без багажа.
По словам одной из пассажирок, самолет был полный, это значит, что в нем было больше ста человек. Также в салоне среди летевших было много детей от шести месяцев до двух лет. Все коляски родители сдали в багаж. Однако в Кольцово выдали только одну коляску.
Пассажиры написали заявления о потере багажа, но информацию, когда вернут чемоданы, они так и не получили.
В Кольцово подтвердили, что более ста мест багажа на этом рейсе не прибыло. Авиакомпания сообщила, что багаж прибудет в ночь на 7 октября в 2:50, пишет E1.ru.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей