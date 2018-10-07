Около сотни пассажиров из Антальи остались без багажа в Екатеринбурге

Сначала авиакомпании Onur Air задержала вылет на два часа. Когда же самолет сел в Кольцово, то обнаружилось, что люди остались без багажа.

По словам одной из пассажирок, самолет был полный, это значит, что в нем было больше ста человек. Также в салоне среди летевших было много детей от шести месяцев до двух лет. Все коляски родители сдали в багаж. Однако в Кольцово выдали только одну коляску.

Пассажиры написали заявления о потере багажа, но информацию, когда вернут чемоданы, они так и не получили.