«Поэтический субботник» пройдет в Галерее в Нижнем Тагиле 13 октября

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13 октября тагильчане приглашаются на «Поэтический субботник» 13 октября в ГАЛЕРЕЕ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Артисты театров Нижнего Тагила и студенты театрального отделения НТКИ придут 13 октября в 16:00 на «Поэтический субботник» в ГАЛЕРЕЕ по адресу улица Ленина, 28а.
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Также туда приглашаются все любители поэзии из Нижнего Тагила. Темой встречи станет «Осень». Организаторы обещают прочтение стихов и прозы об этом времени года.
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