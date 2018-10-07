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«Поэтический субботник» пройдет в Галерее в Нижнем Тагиле 13 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Поэтический субботник» пройдет в Галерее в Нижнем Тагиле 13 октября

Сегодня, 17:00Общество
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