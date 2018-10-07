«Поэтический субботник» пройдет в Галерее в Нижнем Тагиле 13 октября

Артисты театров Нижнего Тагила и студенты театрального отделения НТКИ придут 13 октября в 16:00 на «Поэтический субботник» в ГАЛЕРЕЕ по адресу улица Ленина, 28а.

Также туда приглашаются все любители поэзии из Нижнего Тагила. Темой встречи станет «Осень». Организаторы обещают прочтение стихов и прозы об этом времени года.