Роботы займутся оценкой постов российских пользователей на экстремизм

Предполагается, что человеческий фактор при оценке содержимого поста будет полностью устранён – роботы не просто определяет наличие в опубликованном материале призывов к экстремистской деятельности, но и направят протокол оценки в правоохранительные органы. Специалисты утверждают, что процесс поиска экстремизма в социальных сетях будет поставлен на поток, сообщают «Новые Известия».

Роботизированная оценка текстов, протокол, рапорт, объяснения, направление дела в суд и постановление судьи. Так скоро будет выглядеть обыденная административка за экстремизм,рассказала правозащитник и журналист Ольга Романова.