Роботы займутся оценкой постов российских пользователей на экстремизм

Специалисты в области информационной безопасности и развития российского сегмента сети интернет предсказывают, что в ближайшем будущем проверять посты россиян на экстремизм будут автоматизированные системы.
Предполагается, что человеческий фактор при оценке содержимого поста будет полностью устранён – роботы не просто определяет наличие в опубликованном материале призывов к экстремистской деятельности, но и направят протокол оценки в правоохранительные органы. Специалисты утверждают, что процесс поиска экстремизма в социальных сетях будет поставлен на поток, сообщают «Новые Известия».
Роботизированная оценка текстов, протокол, рапорт, объяснения, направление дела в суд и постановление судьи. Так скоро будет выглядеть обыденная административка за экстремизм,рассказала правозащитник и журналист Ольга Романова.
Напомним, что 3 октября Владимир Путин внёс на рассмотрение законопроект о частичной декриминализации части 1 статьи 282 УК РФ. Было предложено ввести административную ответственность вместо уголовной в случае, если нарушение происходит впервые. Ранее Верховный суд РФ рекомендовал судьям при рассмотрении уголовных дел о репостах в интернете учитывать контекст публикаций.