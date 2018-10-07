Жители Свердловской области могут отправить подарки Владимиру Путину

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7 октября президент России Владимир Путин отмечает свое 66-летие. Поздравить главу государства и передать ему подарок может любой житель Свердловской области через приемную президента.
Как пояснили в администрации президента, поздравить Владимира Путина может каждый житель России, передав ему подарок через приемную в Москве или любом другом крупном городе.
В Екатеринбурге приемная главы государства находится на улице Набережная рабочей молодежи, 2. Дни работы приемной — вторник и четверг. Прием граждан проходит в порядке живой очереди, пишет ЕАН.
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