Администрация Горноуральского городского округа нарушила социальные права инвалидов
Сегодня, 19:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На зданиях администрации ГГО и территориальных администрациях округа не были установлены таблички со шрифтом Брайля для слепых, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Пригород
В рамках прокурорской проверки были выявлены нарушения ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На зданиях администраций должны были быть установлены таблички со шрифтом Брайля, на которых должны быть указаны название учреждения, адрес и график работы.
Для устранения нарушений в адрес главы ГГО прокурором внесено представление с требованием установить таблички, которое было исполнено – на зданиях администраций были установлены необходимые табло для слепых.
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