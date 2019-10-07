Администрация Горноуральского городского округа нарушила социальные права инвалидов

В рамках прокурорской проверки были выявлены нарушения ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На зданиях администраций должны были быть установлены таблички со шрифтом Брайля, на которых должны быть указаны название учреждения, адрес и график работы.