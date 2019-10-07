Альфа-банка запустил сервис предпринимательских расчетов

NewsNN пишет, что использовать платформу могут клиенты Альфа-Банка и компании, не располагающие расчетным счетом в организации.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, реализованным совместно с партнером Альфа-Банка — компанией-гарантом осуществления сделок SafeCrow, участник сделки должен пройти регистрацию на сайте alfabank-sdelka.ru, указать в личном кабинете 100% данных о сделке (реквизиты, сведения о партнерах, сроки сделки, характеристики товара, параметры доставки и так далее) и ее участниках. Далее покупатель производит перевод денежных средств на счет SafeCrow, которые будут там зарезервированы до момента доставки товара покупателю. Затем получатель подтверждает в личном кабинете выполнение сделки, а тогда SafeCrow перечисляет деньги на счет продавца.

В случае возникновения у одной из сторон претензий сделка автоматически направляется в арбитраж, где рассматриваются все условия, изучаются результаты выполнения работ и предлагаются итоговые варианты решения проблемы. Если одна из сторон не выполнила свои обязательства или выполнила их не в полном объеме, деньги гарантированно возвращаются покупателю.

Что касается ценовых показателей, услуга стоит 2% от объема сделки. Расходы берет на себя либо одна из сторон сделки, либо оба участника по 50%.

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин акцентирует внимание на том, что инфраструктура обеспечит решение ряда ключевых задач: поиск контрагентов, увеличение количества бизнес-партнеров и выход на новые рынки. Так, заключение безопасной сделки происходит в онлайн-режиме, позволяя находить контрагентов по всей России - защита действует во всех регионах страны.