Данные 8,7 миллиона клиентов «Билайна» попали в открытый доступ

Как пишет «Коммерсант», сотрудники издания сверились с базой данных, появившейся в открытом доступе, и сообщили, что сведения актуальны. В базе содержатся персональные данные как действующих абонентов, так и закрытые договора по состоянию на ноябрь 2016 года.