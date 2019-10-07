Данные 8,7 миллиона клиентов «Билайна» попали в открытый доступ
Сегодня, 09:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В открытом доступе в сети оказались данные 8,7 миллионов абонентов «Билайна», сообщают «Новые известия».
Как пишет «Коммерсант», сотрудники издания сверились с базой данных, появившейся в открытом доступе, и сообщили, что сведения актуальны. В базе содержатся персональные данные как действующих абонентов, так и закрытые договора по состоянию на ноябрь 2016 года.
В «Билайне» пояснили, что компания уже провела внутреннее расследование касательно инцидента. Попавшие в сеть сведения, с их слов, являются небольшой частью базы 2017 года. Виновные уже установлены и наказаны.
Напомним, ранее стало известно, что в сеть попали данные 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка.
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