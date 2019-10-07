Демидовскому колледжу выделили два миллиона рублей для ремонта швейных мастерских
Сегодня, 17:15ОбществоФото: pixabay.com
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НТГПК имени Демидова разместил заявку на сайте госзакупок на переоборудование помещений под швейную мастерскую. Начальная стоимость контракта — 2,2 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Всего планируется отремонтировать два кабинета. По сообщению сотрудника колледжа Ларисы Лебедкиной, переоборудование помещений связано с двумя программами учебного заведения «Опережающее обучение» и «WorldSkills». Дата окончания приёма заявок 22 октября.
Напомним, программа «WorldSkills 50+» разработана специально для бесплатного обучения граждан предпенсионного возраста.
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