Екатеринбурженка подала в суд на портал Е1 за пропаганду гомосексуализма
Жительница Екатеринбурга обвинила портал Е1 в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и потребовала оштрафовать издание, сообщает Znak.
Недовольство женщины вызвали публикации портала о трансгендерах Юлии Савиновских и Наиме Ибрагимовой, а также репортаж с травести-конкурса.
Екатеринбурженка написала жалобу на издание в региональный Роскомнадзор, однако там не нашли нарушений в публикациях Е1. Затем она обратилась в федеральный Роскомнадзор. Там также не нашли нарушений, после чего заявительница решила обжаловать это решение в Кировском райсуде, однако суд отказал ей по всем трем искам.
Юрист Евгений Шуров рассказал, что женщина приложила множество усилий для того, чтобы доказать свое мнение.
Были сделаны все нотариальные осмотры сайта, заявительница ездила в Москву на заседания Роскомнадзора и так далее. Эти действия явно выходят за пределы «обычной гражданской позиции». Кому это было нужно? Сейчас ждем, будет ли дело обжаловаться в областном суде, пояснил юрист.