Екатеринбурженка подала в суд на портал Е1 за пропаганду гомосексуализма

Недовольство женщины вызвали публикации портала о трансгендерах Юлии Савиновских и Наиме Ибрагимовой, а также репортаж с травести-конкурса.

Екатеринбурженка написала жалобу на издание в региональный Роскомнадзор, однако там не нашли нарушений в публикациях Е1. Затем она обратилась в федеральный Роскомнадзор. Там также не нашли нарушений, после чего заявительница решила обжаловать это решение в Кировском райсуде, однако суд отказал ей по всем трем искам.

Юрист Евгений Шуров рассказал, что женщина приложила множество усилий для того, чтобы доказать свое мнение.