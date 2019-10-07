Госдума поможет вызволить россиянку Лазареву из Кувейта

Sovsport.ru пишет, что власти Кувейта обвинили Лазареву в растрате. На протяжение всего рассмотрения ее дела, в защиту россиянки высказались Сергей Лавров, глава МИДа РФ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Даже несмотря на то, что главного свидетеля обвинения — аудитора Государственного аудиторского бюро, который дал ложные показания в суде, осудили на 6 месяцев тюрьмы, Лазарева не смогла вернуться в Россию. Апелляционный суд поручил прокуратуре найти новые доказательства против нее. На новом заседании, на котором предполагалось поставить точку в этом деле, сторона обвинения предоставила в качестве “свежих” доказательств 1600 страниц на арабском языке. Заседание было перенесено.

Светлана Журова, уверенная в невиновности Лазаревой, считает ее дело единственным в своем роде, поскольку россиянка является одной из немногих женщин на территории всего Ближнего Востока, занимавшихся международными инвестициями. Так, Журова отметила, что после того, как Лазарева провела 472 дня в 18-метровой тюремной камере с еще 7 заключенными женщинами, которые не знали ни английского, ни русского языков, ее продолжили пытать ожиданием нового приговора.

Число сторонников Марии Лазаревой с каждым днем только увеличивается: на защиту россиянки стала бывшая жена Джонни Деппа — знаменитая актриса и посол ООН по правам человека Эмбер Хёрд, известный британский адвокат, супруга экс-премьера Великобритании Шэри Блэр, экс-директор ФБР Луис Фри и ряд других известных личностей.

Светлана Журова выразила готовность провести встречу с каждым из перечисленных лиц. При этом, она добавила, что вмешиваться во внутренние дела Кувейта, обвиняя власти страны в нарушениях, никто не намерен. Однако, спорные моменты нужно решить.