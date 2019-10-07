На тагильском кинофестивале «Вверх по вертикали» лучшим признали фильм «Илим»

Съёмочная команда документального фильма «Илим», помимо победы, в зрительском голосовании получили специальный приз от московского кинокритика и режиссера Сергея Кудрявцева — трёхтомную киноэнциклопедию «Почти сорок четыре тысячи».

Мне показалось вовсе не случайным, что самой профессиональной работой стала лента «Илим» об исчезнувшем селе в районе реки Чусовая в Свердловской области, которое просуществовало почти 350 лет, а теперь от него практически ничего не осталось. Я решил отметить обоих авторов этой искренней картины о родном крае — интересной по идее, отлично снятой, увлекательной по рассказанной истории, пишет Кудрявцев в своих соцсетях.

Режиссёр фильма Игорь Харьков рассказал, что фильм снимался на свои средства и оборудование, как пилотный выпуск для одного из московских телеканалов, но нигде не транслировался «по определённым причинам не касающихся профессиональной стороны производства».

Фильм об исчезнувшем с лица земли поселении. Илим стоял на берегу Чусовой. Я люблю эту реку и исторические события, связанные или происходившие на этой реке. Я обратился к Жене Берстенёву и он согласился поучаствовать. За что ему огромное спасибо. Тем более, что все съёмки проходили, так скажем из альтруистических соображений и для нас бесплатно,рассказал Харьков о фильме TagilCity.ru.

Останавливаться на достигнутом Игорь Харьков не собирается. 27 сентября вышла первая часть документального фильма «Большой Нижний Тагил», в котором Харьков занимался всем, что связано со съёмкой и монтажём. Фильм посвящен истории храма Александра Невского и называется «Народный Храм».

Первая часть фильма «Большой Нижний Тагил» вышла под названием «Народный храм»

К сожалению снимать этот цикл получается пока только на собственные средства плюс своя инициатива и вдохновение. В разработке несколько сценариев. Какой из них будет в реализации — решаем,поделился Харьков с TagilCity.ru.

Жюри конкурса, состоящее из Ирины Бакуменко, Ольги Сидоренко и Анастасии Бусыгиной не смогли разбить фильмы на места. Каждый чем-то зацепил. Поэтому эксперты решили наградить каждую из работ, но с определенной формулировкой. Тем не менее, и там фильм «Илим» обозначен лучшим фильмом конкурса.

«Илим» (реж. И.Харьков, Е.Берстенев) — лучший фильм конкурса по мнению экспертов.

«Волосы Вероники» (реж. Д. Дуплинский, П.Олешков) и «Навигатор» (реж. Д. Дуплинский, оператор П.Олешков) — приз за добротный сценарий и качественную операторскую работу.

«Бессонница» (режиссё Д. Тагильский) — приз за талантливую работу в жанре видеопоэзия.

«Дар» (реж. Е.Белобородов) — приз за интересные постмодернистские особенности киноязыка (работа со светом, цветом и звуком).

«Solum» (реж. А.Курганова) — приз за индивидуальность режиссерского дебюта.

«Четыре проэкта Нижнего Тагила, которые поразят ваше воображение» (режиссёр И.Худяков) — приз за социальную значимость идеи фильма.

Внеконкурсная работа «Ожидание» (реж. И.Харьков) была отмечена за операторскую работу