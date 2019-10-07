Нижнетагильская налоговая инспекция проведёт день открытых дверей
Сегодня, 16:10ОбществоФото: pixabay.com
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25 октября с 9.00 до 20.00 в межрайонной ИФНС №16 на улице Ломоносова, 4 в Нижнем Тагиле пройдёт день открытых дверей, сообщается на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Посетители смогут узнать о порядке исполнения уведомлений по имущественным налогам и о налоге на доходы физических лиц, а также о системе оценки гражданами качества обслуживания в налоговых органах.
Работники налоговой инспекции расскажут о том, кто и в какие сроки должен платить налоги, о налоговых льготах, и ответят на все интересующие граждан вопросы.
Кроме того, все желающие смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
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