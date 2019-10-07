Нижнетагильская налоговая инспекция проведёт день открытых дверей

Посетители смогут узнать о порядке исполнения уведомлений по имущественным налогам и о налоге на доходы физических лиц, а также о системе оценки гражданами качества обслуживания в налоговых органах.

Работники налоговой инспекции расскажут о том, кто и в какие сроки должен платить налоги, о налоговых льготах, и ответят на все интересующие граждан вопросы.