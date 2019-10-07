Полицейский из Нижнего Тагила продолжает бороться за звание «Народный участковый»
Сегодня, 13:13ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Участковый уполномоченный старший лейтенант Елена Татаурова из Нижнего Тагила прошла во второй этап конкурса «Народный участковый», сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
7 октября стартовал второй этап голосования. За звание лучшего участкового и возможность представлять регион на всероссийском этапе борются 12 участковых. Онлайн-голосование продлится до 16 октября.
Тагильчане могут поддержать Елену Татаурову, проголосовав на сайте ГУ МВД России по Свердловской области.
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