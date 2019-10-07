Полпред президента не принял у мэра Екатеринбурга благоустроенную набережную

Цуканов не приехал поддержать мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Причины, по которым полпред проигнорировал мероприятие, не сообщаются. Однако факт того, что Цуканов не приедет на открытие, подтвердили в полпредстве, а также независимые источники издания. Последние говорят, что Цуканов остался недоволен результатом реконструкции.