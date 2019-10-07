Полпред президента не принял у мэра Екатеринбурга благоустроенную набережную
Сегодня, 13:52ОбществоФото: сайт полпредства президента в УрФО
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В Екатеринбурге состоялось открытие участка набережной Исети после реконструкции. На мероприятие ожидался приезд полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, а также других высокопоставленных чиновников. Однако церемония прошла без них, пишет 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Цуканов не приехал поддержать мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Причины, по которым полпред проигнорировал мероприятие, не сообщаются. Однако факт того, что Цуканов не приедет на открытие, подтвердили в полпредстве, а также независимые источники издания. Последние говорят, что Цуканов остался недоволен результатом реконструкции.
Ранее мэрия анонсировала приезд на мероприятие Цуканова, также министра ЖКХ Николая Смирнова и депутатов гордумы. Никто из вышеперечисленных, по информации издания, на открытии не появился. Открытие посетил председатель думы Игорь Володин, вместо полпреда присутствовал федеральный инспектор Михаил Каган.
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