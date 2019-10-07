Сдача проекта микрорайона «Александровский» перенесена на осень 2020 года
Дату сдачи проекта планировки и проекта межевания территории I-ой очереди жилого района «Александровский» в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила опять перенесли. ООО «Строительное управление № 5» должно представить проект в управление архитектуры и градостроительства города до 1 октября 2020 года.
Напомним, 2 июля 2019 года администрация Нижнего Тагила разрешила «Строительному управлению № 5» (трест «Магнитострой») подготовить изменения в проект планировки и проект межевания территории I очереди жилого района «Александровский». Компания должна была предоставить проект до 10 июня 2020 года.Тем не менее, 4 октября на сайте администрации было опубликовано постановление в котором дату сдачи проекта перенесли на несколько месяцев.
Начальник отдела градостроительного планирования Ольга Мякишева рассказала TagilCity.ru, что чьей-либо вины в переносе нет.
Отсутствуют изыскания. Заниматься разработкой проекта на неактуальной топографической подоснове не очень удобно и неправильно. Сейчас должна быть назначена новая разработка, рассказала Мякишева.
Также начальник отдела планирования объяснила неактуальность топографической основы недостатком информации, в частности сведений об инженерных сетях, которые не все внесены на карту. Мякишева добавила, что сроки могут быть перенесены ещё.
Ранее мы писали, что на 50 гектарах земли в микрорайоне «Александровский» должны были построить более 200 тысяч квадратных метров жилья с отделкой для 10 тысяч человек. Участки для строительства в 2013 году получила в аренду компания «АС-Строй» — дочерняя фирма крупной азербайджанской компании AS Group Investment. Областные власти выделили 390 млн рублей на строительство на пустыре инженерных сетей, которые, как выяснилось позже, не подошли для итальянского проекта азербайджанцев. В июле 2015 года состав учредителей компании изменился: по 35,5% долей разделили Андрей Патраков и Фикрет Акберов, ещё 29% получила «Метко Индастриз Рус». Директор фирмы Патраков построил в поле шоу-рум и предлагал горожанам при поддержке «ВТБ-24» инвестировать в будущие квартиры. Сергей Носов регулярно возил в «Александровский» делегации чиновников и депутатов, но стройка так и не начиналась. Позже Патраков заявлял, что застройщик не может найти инвесторов.