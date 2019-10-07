Тагильские школьники научатся правилам безопасности в специальном автобусе-тренажёре
Сегодня, 18:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Специализированный автобус-тренажер «Школа дорожной безопасности» для обучения школьников проедет по городам Свердловской области, и в том числе побывает в Нижнем Тагиле, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В таком автобусе-тренажёре для тагильских школьников проведут наглядные и практические уроки, тестирования на знание правил дорожной безопасности, конкурсы и видеолектории.
В нём наглядно демонстрируется действие ремней безопасности при ДТП или резком торможении. Для этого салон автобуса оборудован системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Кроме того, в автобусе есть генератор дыма, мультимедийная аппаратура и и другие наглядные материалы.
Помимо юных тагильчан, обучение на тренажёре пройдут школьники из Невьянска, Екатеринбурга, Серова, Заречного и Березовского.
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