Тагильские школьники научатся правилам безопасности в специальном автобусе-тренажёре

В таком автобусе-тренажёре для тагильских школьников проведут наглядные и практические уроки, тестирования на знание правил дорожной безопасности, конкурсы и видеолектории.

В нём наглядно демонстрируется действие ремней безопасности при ДТП или резком торможении. Для этого салон автобуса оборудован системой имитации отрыва сидений в момент столкновения. Кроме того, в автобусе есть генератор дыма, мультимедийная аппаратура и и другие наглядные материалы.