В Нижнем Тагиле два театра получат гранты губернатора Свердловской области

18 учреждений культуры и искусства Свердловской области включены в список получателей грантов губернатора. Общая сумма грантов составляет 50 миллионов рублей.

Поддержка будет оказана театральной лаборатории «Мужской разговор» в Нижнетагильском драматическом театре. Также средства пойдут на постановку «Маленького принца» в Молодёжном театре.