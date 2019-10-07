В Нижнем Тагиле два театра получат гранты губернатора Свердловской области
Сегодня, 19:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Театры Нижнего Тагила получат поддержку правительства Свердловской области в размере одного миллиона рублей. Постановление опубликовано на официальном сайте правительства.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 учреждений культуры и искусства Свердловской области включены в список получателей грантов губернатора. Общая сумма грантов составляет 50 миллионов рублей.
Поддержка будет оказана театральной лаборатории «Мужской разговор» в Нижнетагильском драматическом театре. Также средства пойдут на постановку «Маленького принца» в Молодёжном театре.
В прошлом году тагальским учреждениям не выделялись губернаторские гранты. Всего в списке на получение денежных средств 12 театров Свердловской области.
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