Тагильчане сообщили об отравлении кошек и котят ядом для крыс

Как рассказала изданию местная жительница, в подвалах на трубах и на окнах насыпана отрава. Там живут пять кошек, одна из которых недавно родила котят. Несколько дней они не выходили на улицу, но потом всё же двое из них вылезли. Кошки были слабы, и жители напоили их молоком. Судьба остальных животных пока неизвестна.

Это жестокое обращение с животными! Мне в СЭС говорили, что яд от крыс должен быть в запаянном пакетике, чтобы грызун надкусил его, а не разбросан по всему дому,возмущена женщина.