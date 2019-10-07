В Нижнем Тагиле противники камер на дорогах установили табличку «Враг народа»

По словам тагильских автоактивистов, камеры фиксации нарушений ПДД «Кордон-М» компания «УГМК-Телеком» начала устанавливать в октябре, это и вызвало их недовольство. Кроме «Враг народа», группа «Екатеринбург- Серов (Online)» также опубликовала фото знака с нецензурными оскорблениями.