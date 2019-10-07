В Нижнем Тагиле противники камер на дорогах установили табличку «Враг народа»
Сегодня, 15:06ОбществоФото: Группа ВКонтакте ЕКАТЕРИНБУРГ-СЕРОВ (Online)
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7 октября в Нижнем Тагиле у дороги по Черноисточинскому шоссе был размещён самодельный знак с надписью «Враг народа» и рисунком камеры. Об этом сообщил паблик «ВКонтакте» «Екатеринбург- Серов (Online)».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам тагильских автоактивистов, камеры фиксации нарушений ПДД «Кордон-М» компания «УГМК-Телеком» начала устанавливать в октябре, это и вызвало их недовольство. Кроме «Враг народа», группа «Екатеринбург- Серов (Online)» также опубликовала фото знака с нецензурными оскорблениями.
В группах «ВКонтакте» автомобилисты обмениваются координатами камер, а также пытаются бороться с ними. Уже неоднократно недовольные автомобилисты парковали автомобили перед камерами и открывали капот, тем самым загораживая камере обзор.
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