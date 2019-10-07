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#300лет
В Нижнем Тагиле противники камер на дорогах установили табличку «Враг народа»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Нижнем Тагиле противники камер на дорогах установили табличку «Враг народа»

Сегодня, 15:06ОбществоФото: Группа ВКонтакте ЕКАТЕРИНБУРГ-СЕРОВ (Online)
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