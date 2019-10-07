В УрФо две трети нефтяных месторождений оказались убыточными

Oilcapital.ru пишет, что Каспаров, выступая в рамках РЭН-2019, обозначил первые результаты инвентаризации всех крупных нефтяных месторождений в стране — две тысячи семьсот месторождений, совокупные запасы которых составили примерно двадцать девять миллиардов тонн нефти. При этом, Каспаров указал на рентабельность двух третей месторождений, еще тридцать три процента. Вместе с тем, на Урале находится семьдесят четыре процента нерентабельных месторождений.