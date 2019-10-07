Врио начальника полиции Туринска уволен после пьяной езды

Валерий Горелых рассказал, что Галая отстранили от выполнения служебных обязанностей сразу после того как был зафиксирован факт отказа от прохождения экспертизы.

Кроме того, начальником Главного управления МВД по Свердловской области генерал-майором полиции Александром Мешковым дано указание кадровой службе подготовить приказ об увольнении вышеназванного подполковника из системы МВД по отрицательным мотивам. Генерал Мешков занимает принципиальную и одновременно жёсткую позицию по отношению к такого рода стражам порядка: перед законом все равны, несмотря на занимаемые должности, звания и былые заслуги. Того, кто садится за руль в нетрезвом виде, иначе как преступником назвать нельзя, сказал Горелых.