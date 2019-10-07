Высокинский уволил ответственных за реконструкцию сквера в Екатеринбурге
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уволил ответственных за реконструкцию сквера за Оперным театром, сообщает «Московский Комсомолец».
Реконструкцией занимались специалисты МУП «Благоустройство». Во время открытия отремонтированного участка набережной Исети градоначальник поднял вопрос о реконструкции сквера за Оперным театром и сообщил, что некоторые ответственные лица уволены. Данное решение принято им после посещения объекта.
Ход реконструкции сквера вызывает вопросы у жителей Екатеринбурга. Так как часть тротуарной плитки разрушена из-за тяжелой техники, также разрушены малые архитектурные формы. Горожане сомневаются, что ремонт завершится до конца этого года, как было заявлено.
Напомним, сегодня состоялось открытие обновленного участка набережной Исети в Екатеринбурге. Мэрия Екатеринбурга анонсировала приезд на мероприятие полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, однако он на открытии не появился.