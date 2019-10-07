Высокинский уволил ответственных за реконструкцию сквера в Екатеринбурге

Реконструкцией занимались специалисты МУП «Благоустройство». Во время открытия отремонтированного участка набережной Исети градоначальник поднял вопрос о реконструкции сквера за Оперным театром и сообщил, что некоторые ответственные лица уволены. Данное решение принято им после посещения объекта.

Ход реконструкции сквера вызывает вопросы у жителей Екатеринбурга. Так как часть тротуарной плитки разрушена из-за тяжелой техники, также разрушены малые архитектурные формы. Горожане сомневаются, что ремонт завершится до конца этого года, как было заявлено.