Администрация Екатеринбурга оплатит еще одну часть долга экс-депутата Плаксина

По информации издания, 1 октября заключено второе мировое соглашение между мэрией столицы Урала и ПАО «Примсоцбанк». Согласно которому финансовое учреждение получит 14 миллионов рублей.
Первое же было составлено в феврале на сумму 46,7 миллионов рублей. Банк пошел на встречу муниципалитету и разделил выплаты до конца 2021 года. Ежемесячно будет выплачиваться около 3,5 миллионов рублей.
Напомним, Игорь Плаксин признан банкротом 8 июля. Ранее он вел строительный бизнес в Екатеринбурге и имел мандат депутата гордумы. В отношении него возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество» и обвинили в похищении 258 миллионов рублей через ООО «Стройуниверсал».