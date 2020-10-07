Администрация Екатеринбурга оплатит еще одну часть долга экс-депутата Плаксина

Администрация Екатеринбурга оплатит еще одну часть долга экс-депутата Плаксина

Сегодня, 15:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Администрация Екатеринбурга договорилась об еще одной выплате ПАО «Примсоцбанк» за долги компании «Стройуниверсал» экс-депутата Игоря Плаксина, пишет Znak.

По информации издания, 1 октября заключено второе мировое соглашение между мэрией столицы Урала и ПАО «Примсоцбанк». Согласно которому финансовое учреждение получит 14 миллионов рублей.

Первое же было составлено в феврале на сумму 46,7 миллионов рублей. Банк пошел на встречу муниципалитету и разделил выплаты до конца 2021 года. Ежемесячно будет выплачиваться около 3,5 миллионов рублей.

Напомним, Игорь Плаксин признан банкротом 8 июля. Ранее он вел строительный бизнес в Екатеринбурге и имел мандат депутата гордумы. В отношении него возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество» и обвинили в похищении 258 миллионов рублей через ООО «Стройуниверсал».

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