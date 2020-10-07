«Единая Россия» проверила качество школьного питания

Как рассказала координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова, вопрос питания в школах очень важен, так как от этого зависит здоровье детей. По ее словам, необходимо установить единый полноценный ведомственный контроль за школьным питанием. В связи с этим ЕР предлагает не только решить этот вопрос, но и создать механизмы по совершенствованию системы питания на всех этапах.