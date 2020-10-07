«Единая Россия» проверила качество школьного питания

«Единая Россия» проверила качество школьного питания

Сегодня, 19:19ОбществоPhoto: er.ru/press
Волонтеры из представительств «Единой России» по всей стране вместе с родителями учеников в сентябре проверили качество школьного питания. Критериями оценки было не только состояние продуктов, но и размер порции, оснащенность пищеблоков и графики питания детей.

Проверка показала, что направленные на повышение качества питания в школах федеральные деньги поступили в полном объеме. Сейчас младшеклассники полностью обеспечены горячими обедами, пишет nashgorod.ru.

Сообщается, что большая часть школ (80%) готовит еду на собственной кухне, около 18% учреждений заказывают доставку еды, а еще полтора процента пользуются услугами других столовых. При этом повара готовят специальное меню для детей, имеющих заболевания по типу диабета или индивидуальной непереносимости продуктов.

Сегодня график питания планируется с учетом количества школьников в классах и возможностью их безопасной рассадки. В столовых уже установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха и облучатели, на входе в помещения можно обработать руки антисептиком, а предметы мебели и посуда проходят дополнительную дезинфекцию. По данным опроса «Единой России», более 85% родителей удовлетворены качеством школьного питания.

Как рассказала координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова, вопрос питания в школах очень важен, так как от этого зависит здоровье детей. По ее словам, необходимо установить единый полноценный ведомственный контроль за школьным питанием. В связи с этим ЕР предлагает не только решить этот вопрос, но и создать механизмы по совершенствованию системы питания на всех этапах.

«Мы будем добиваться, чтобы все школьники получали не только предусмотренное горячее питание, но и чтобы оно соответствовало всем установленным требованиям и нормам по качеству, сбалансированности и безопасности», — сказала Аршинова.

Как сообщает сайт ER.ru, в ряде субъектов РФ еще не решены проблемы устаревшего оборудования в пищеблоках, отсутствия столовых и ценовой разницы на продукты в разных регионах. Кроме того, нет общих рекомендаций для школьников, обучающихся в удаленном режиме.

Руководитель регионального исполкома «Единой России» в Свердловской области Дмитрий Жуков рассказал о мониторинге организации бесплатного горячего питания для младших школьников.

«Проводились два параллельных мониторинга: в одном партийцы выезжали в школы и на месте оценивали созданные условия для поваров, организацию питания, учет и качество продуктов. Второй мониторинг проводился в виде онлайн-опроса родителей учеников, которые озвучивали свои замечания и предложения по улучшению качества питания», — сообщил Дмитрий Жуков.

Он отметил, что в Свердловской области горячее питание для учащихся младших классов было организовано еще с 2006 года. При этом помимо младшеклассников горячим питанием обеспечиваются дети-сироты, дети-инвалиды и другие отдельные категории учащихся.

В результате мониторинга из 1040 образовательных организаций области только 9 сельских школ не имеют пищеблоков, так как они не предусмотрены проектом строительства. Тем не менее горячее питание там организовано: в семи школах доставка блюд осуществляется специализированным транспортом, в двух — обучающиеся принимают пищу в других образовательных организациях, расположенных поблизости.

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