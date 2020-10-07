Михаил Дегтярев поддержал малый бизнес в Хабаровском крае

В ходе заседания Михаил Дегтярев заявил, что доступность финансовых услуг для бизнеса должна стать ключевым вопросом для краевой экономики. По его поручению планируется переформатировать работу с инвесторами и отобрать наиболее прибыльные проекты, которым будет оказана поддержка. В их число вошли горнолыжный комплекс «Хехцир», креативный технопарк и многие другие инфраструктурные проекты.