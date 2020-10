Михаил Дегтярев поддержал малый бизнес в Хабаровском крае

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев провел заседание финансового клуба "Финансовый рынок: движение вперед", в ходе которого он заявил о приоритете вопроса доступности банковских услуг для регионального бизнеса.

Более 20 тысяч хабаровских предприятий во время карантина из-за распространения коронавируса получили господдержку на общую сумму 14,5 млрд рублей. Порядка 15,5 тысяч предприятий считаются пострадавшими из-за карантина, включая непродовольственные магазины, кафе и рестораны, пишет transsibinfo.com. В ходе заседания Михаил Дегтярев заявил, что доступность финансовых услуг для бизнеса должна стать ключевым вопросом для краевой экономики. По его поручению планируется переформатировать работу с инвесторами и отобрать наиболее прибыльные проекты, которым будет оказана поддержка. В их число вошли горнолыжный комплекс «Хехцир», креативный технопарк и многие другие инфраструктурные проекты. Хабаровский губернатор также отметил, что жители отдаленных районов региона не могут пользоваться многими банковскими услугами, что приводит к проблемам в местном бизнесе. Предприниматели не могут пользоваться некоторыми сервисами, важными для их работы, а также испытывают трудности с оформлением кредитов. Сообщается, что на заседании принимали участие главы хабаровского подразделения Банка России, представители страховых компаний, участники деловых объединений и члены Совета при главе региона по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

