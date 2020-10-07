На Урале студентов училища олимпийского резерва выселили из общежития из-за COVID-19

На Урале студентов училища олимпийского резерва выселили из общежития из-за COVID-19

Сегодня, 12:12ОбществоPhoto: Яндекс.Панорамы
В Екатеринбурге из общежития училища олимпийского резерва выселили 13 самбистов из-за коронавируса у одного из спортсменов, пишет E1 со ссылкой на родителей студентов.

По их словам, заразился самбист на сборах в Верхней Пышме. Как только диагноз был подтвержден, «контактных» подростков сначала изолировали в общежитии на два дня, а затем выселили. Студенты были вынуждены ехать домой, в том числе и другие регионы.

В администрации училища информацию о коронавирусе у одного из студентов подтвердили, а также о выселении. В учреждении заявили, что понимают, какие неудобства доставляет данная мера, но это было сделано с целью обезопасить других учащихся. После двух недель карантина студентов ожидают обратно.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии было выявлено 30 163 случаев заражения коронавирусом, из них 176 за сутки с 5 по 6 октября. За сутки по выздоровлению из больниц были выписаны 113 человек. Всего вылечившихся насчитывается 22 383 человека. Подтверждено семь летальных случаев. В общей сложности скончались 622 человека.

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