Названы сроки строительства легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле на Вагонке

Напомним, легкоатлетический манеж поручил построить президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Нижний Тагил в 2018 году. К выполнению работ планировалось приступить в 2022 году. Однако данные планы реализовать не удалось. В июне 2020 года правительство региона, мэрия Нижнего Тагила и руководство ЕВРАЗа подписали трехстороннее соглашение об уплате налога на прибыль в областной бюджет. Однако с условием, что часть средств пойдет на развитие городов, где есть предприятия ЕВРАЗа. Региональными властями средства на легкоатлетический манеж не были выделены. В результате было решено перенести строительство на 2021 год, так как финансирование из городского бюджета финансирование не было запланировано.