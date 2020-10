Названы сроки строительства легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле на Вагонке

Многофункциональный легкоатлетический манеж на Вагонке, который поручил построить президент РФ Владимир Путин, планируется построить только в 2023 году. Об этом свидетельствует постановление администрации Нижнего Тагила.

Согласно ему, компания, которая будет возводить комплекс, получит основную сумму, 2,11 миллиарда рублей, за работы только в 2023 году. В общей сложности затраты составляют 2,18 миллиарда рублей. Также в постановлении сказано, что подрядчику предстоит разработать рабочую документацию, в том числе и сметную, на основании проекта, который получил положительное заключение госэкспертизы, а также провести строительные работы в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации. Напомним, легкоатлетический манеж поручил построить президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Нижний Тагил в 2018 году. К выполнению работ планировалось приступить в 2022 году. Однако данные планы реализовать не удалось. В июне 2020 года правительство региона, мэрия Нижнего Тагила и руководство ЕВРАЗа подписали трехстороннее соглашение об уплате налога на прибыль в областной бюджет. Однако с условием, что часть средств пойдет на развитие городов, где есть предприятия ЕВРАЗа. Региональными властями средства на легкоатлетический манеж не были выделены. В результате было решено перенести строительство на 2021 год, так как финансирование из городского бюджета финансирование не было запланировано. В Нижнем Тагиле перенесли сроки строительства легкоатлетического манежа

