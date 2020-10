С начала текущего года в Новосибирске сдали в эксплуатацию 768 448 квадратных метров жилья. По информации чиновников мэрии, это на 36 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Большая часть сданного жилья представлена многоэтажными домами. В них находится 12 663 квартир, а общая площадь составляет 697 410 квадратов. По темпам и объемам строительства всех обогнал Октябрьский район города, где было сдано 169 934 квадратных метра, пишет Atas. Также развивалось и сфера индивидуального жилищного строительства. Так, за восемь месяцев возвели 458 домов, общая площадь которых составляет 62 145 квадратных метров.

