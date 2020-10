Бывшего начальника УМВД по Екатеринбургу в спецвагоне доставили в исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле, пишет E1.

По информации адвоката обвиняемого во взятке генерала Игоря Трифонова, его планируют содержать в ИК-13 во время следствия. Защитник сообщил, что расценивает перемещение подзащитного в Нижний Тагил как давление с целью принуждения для дачи нужных показаний. Напомним, Трифонов обвиняется в получении взятки в 2015 году в размере 7,5 миллионов рублей. Он был задержан 18 сентября в Москве и заключен под арест на один месяц и 30 дней. Суд заключил под арест бывшего главу УМВД Екатеринбурга Трифонова

Related news: Суд заключил под арест бывшего главу УМВД Екатеринбурга Трифонова

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter