Поставили «галочку»: в Нижнем Тагиле у ж/д вокзала появился новый арт-объект

Планируется установка похожих конструкций в Екатеринбурге и Перми.
Многогранник в навершии фигуры обозначает достижения во время Великой отечественной войны. В Нижнем Тагиле им является танк Т-34, в Екатеринбурге фигуру посвятят бойцам Уральского добровольческого корпуса, а в Перми — героям фронта и тыла.
Объект расположен таким образом, чтобы его можно было заметить как из прибывающего железнодорожного транспорта, так и из окон проходящих проездом поездов и электричек.
Напомним, в Нижнем Тагиле на привокзальной площади появится стела, посвященная присвоению звания «Город трудовой доблести». Она будет выполнена в едином стиле во всех городах. В мэрии рассматривают два варианта реконструкции участка.