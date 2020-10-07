Поставили «галочку»: в Нижнем Тагиле у ж/д вокзала появился новый арт-объект

Поставили «галочку»: в Нижнем Тагиле у ж/д вокзала появился новый арт-объект

Сегодня, 17:21ОбществоPhoto: пресс-служба СвЖД
6 октября в Нижнем Тагиле на платформе ж/д вокзала появился арт-объект, сообщающий о присвоении городу звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба СвЖД.

Планируется установка похожих конструкций в Екатеринбурге и Перми.

Многогранник в навершии фигуры обозначает достижения во время Великой отечественной войны. В Нижнем Тагиле им является танк Т-34, в Екатеринбурге фигуру посвятят бойцам Уральского добровольческого корпуса, а в Перми — героям фронта и тыла.

Объект расположен таким образом, чтобы его можно было заметить как из прибывающего железнодорожного транспорта, так и из окон проходящих проездом поездов и электричек.

Photo:пресс-служба СвЖД

Напомним, в Нижнем Тагиле на привокзальной площади появится стела, посвященная присвоению звания «Город трудовой доблести». Она будет выполнена в едином стиле во всех городах. В мэрии рассматривают два варианта реконструкции участка.

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