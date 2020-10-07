Стало известно каким знакам рекомендуется одеваться теплее 8 октября

Лев

Хороший день для карьерных успехов. Ваши амбиции будут подталкивать вас к активным действиям. В первой половине дня лучше хорошо спланируйте ваши дела, а после обеда начинайте воплощать задуманное в жизнь. Ваш авторитет среди коллег вырастет. Они могут обратиться к вам за советом. Не стоит отказывать, если вы знаете ответ на вопрос. Тяжелый день отразится на вас усталостью. Воздержитесь от физических нагрузок и хорошо отдохните. Можете спланировать поездку за город или прогулку на свежем воздухе.