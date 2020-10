Стало известно каким знакам рекомендуется одеваться теплее 8 октября

Некоторым знакам следует одеваться теплее 8 октября, другим астрологи рекомендуют отложить важные вопросы на другой день.

Овен Постарайтесь не отвлекаться на пустяки. В первой половине дня это может привести к серьезным ошибкам, которые будет проблематично исправить. Не следует вести деловых переговоров и проводить операции с финансами. Лучше сосредоточиться на текущей работе. После обеда вы можете почувствовать недомогание. Следует проверить свою кровеносную систему. Запишитесь на прием к врачу. В отношениях с вашей второй половинкой могут возникнуть споры и недопонимания. Попробуйте не обращать внимания и перенести решение проблем на другой день. Телец Неподходящий день для проявления инициативы. Влияние негативных тенденций начнется уже в первой половине дня. Ваша невнимательность не позволит вам выполнить задуманное. Постарайтесь не строить серьезных планов и не браться за сложные проекты. Посвятите вторую половину дня размеренным рабочим задачам. Благоприятный день для физических упражнений или посещения тренажерного зала. Можете попробовать заняться новыми видами спорта. Вечер проведите без шумных компаний. Близнецы Удачный день, чтобы проверить свои способности. Попробуйте научиться чему-то новому, взявшись за сложные рабочие вопросы. Можете попросить возложить на себя часть новых обязанностей. Начальство оценит вашу трудоспособность. Не исключено, что вам выпишут премию. Можете поэкспериментировать с обликом. Приобретите необычный предмет гардероба или посетите косметический салон. В отношениях постарайтесь уделить больше внимания своему партнеру. Рак Неблагоприятный день для представителей знака. Обстоятельства будут складываться против вас. Не пытайтесь бороться с ними, чтобы не усугубить ситуацию. Заранее приготовьтесь к мелким неудачам, которые никак от вас не зависят. Отложите решение важных вопросов на другой день. Постарайтесь не воспринимать близко к сердцу дневные неурядицы и порадуйте себя походом по магазинам. Проведите время в кругу близких друзей и почаще улыбайтесь. Вечером можете устроить романтический ужин с вашей второй половинкой. Лев Хороший день для карьерных успехов. Ваши амбиции будут подталкивать вас к активным действиям. В первой половине дня лучше хорошо спланируйте ваши дела, а после обеда начинайте воплощать задуманное в жизнь. Ваш авторитет среди коллег вырастет. Они могут обратиться к вам за советом. Не стоит отказывать, если вы знаете ответ на вопрос. Тяжелый день отразится на вас усталостью. Воздержитесь от физических нагрузок и хорошо отдохните. Можете спланировать поездку за город или прогулку на свежем воздухе. Дева День не пройдет гладко для дев. Утром возможны неожиданные проблемы в рабочих вопросах. Прибегнете к помощи коллег для их решения. Во второй половине дня вероятны встречи с неприятными для вас людьми. Возможны негативные результаты финансовых операций. Будьте внимательнее в расчётах. Постарайтесь запланировать отдых на вечер. Хорошим вариантом станет посещение развлекательных мероприятий, походы в культурные центры. Можете отдохнуть самостоятельно или в компании друзей. Весы Хороший день для представителей знака. Вас могут ожидать интересные деловые предложения. Не все из них стоит принимать. Доверьтесь своей интуиции. Попробуйте расширить ваши деловые связи. Проведите деловые встречи и переговоры. Не забывайте о рационе вашего питания. Следует рассмотреть варианты диет. Не лишними станут занятия физическими упражнениями или любимыми видами спорта. В отношениях постарайтесь выражаться яснее и не испытывать терпение партнёра. Скорпион Вам предстоит сложный день. Потребуются некоторые усилия, чтобы держать себя в руках. Слишком многое будет вас раздражать. Избегайте конфликтов, позже вы можете пожалеть о них. Не рекомендуется заключение сделок, в этот день вы будете не объективны. Запишитесь на расслабляющие процедуры, например, массаж. Вечер лучше провести в спокойной обстановке без шумных компаний. Стрелец У вас может не получиться выполнить всё задуманное. Тем не менее, день пройдет удачно. Возможно, вам в голову придут неожиданные решения вопросов, которые долго откладывались. Кроме того, могут подвернуться несколько разовых выгодных предложений. Рекомендуется обратить внимание на домашние дела. Лучше посвятить этому целый вечер или запланировать на выходной день. В отношениях со второй половинкой наметится негативный период, от ваших действий будет зависеть развитие союза. Козерог Отличный день для любых занятий. Рекомендуется взять отгул или отпроситься пораньше, чтобы заняться любимыми делами. Но даже если не получится, то в рабочих вопросах вам не будет равных среди коллег. Отличный день для экспериментов. Попробуйте открыть для себя что-то новое. Лучше всего пригласить на необычные мероприятия компанию друзей или вашу вторую половинку. Водолей Следует быть осторожнее в общении с окружающими. В этот день вы будете чрезмерно открыты. Этим могут воспользоваться ваши недоброжелатели. Воздержитесь от деловых встреч и переговоров. Рекомендуется сосредоточить внимание на текущих несложных задачах. Уделите внимание здоровью ваших зубов и нанесите визит стоматологу. Вечер рекомендуется провести на свежем воздухе за пробежкой или прогулкой. Рыбы Рыб ожидает не совсем обычный день. Следует разграничить круг задач, в которых вы будете успешны. Рекомендуется сосредоточить внимание на работе с цифрами. Бухгалтерские подсчеты, финансовые операции и оформление сделок получатся в этот день с особой легкостью. Не забывайте отдыхать по пять-десять минут, чтобы разгрузить нервную систему. Рекомендуется обратить внимание на укрепление иммунитета. Высок риск простудных заболеваний. Постарайтесь одеваться теплее.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter