Суд отказал «Мотиву» в иске о взыскании 18 тысяч рублей с жителя Нижнего Тагила

Мировой суд Екатеринбурга отклонил исковые требования компании «Мотив» о взыскании с жителя Нижнего Тагила 18 тысяч рублей «задолженности» за услуги сотовой связи, рассказал TagilCity.ru сам ответчик Андрей.

Мотив присылал в августе и сентябре Андрею письма, где требовал заплатить восемнадцать тысяч рублей за сотовую связь. Хотя мужчина утверждает, что никогда не пользовался данным номером и не регистрировал его на себя. Тагильчанин обратился в офис компании, где ему предоставили договор, который он якобы заключал в 2004 году. Подпись в документе была не его. Для того, чтобы доказать свою правоту, Андрей обратился в прокуратуру, к юристам и провел почерковедческую экспертизу на определение подлинности подписи. Со своей стороны компания «Мотив» уверяла, что абонент обслуживался по кредитной форме расчетов. С октября 2019 клиент пользовался услугами связи, не вносил оплату и за год накопил задолженность почти в 20 тысяч рублей, сообщал оператор связи в ответе на редакционный запрос. В суде, который состоялся 6 октября, компания «Мотив» не смогла предоставить достаточно доводов в свою пользу.В удовлетворении иска было отказано. Сейчас я просто вынужден пересмотреть отношение и уйти с этой компании, потому как некорректно и нечеловечно поступили. Пытались просто взять и сделать меня виновным, сообщил TagilCity.ru Андрей. Мужчина также отметил, что рад, что все разрешилось положительно. Напомним, в сентябре жители Нижнего Тагила пожаловались на компанию МТС. За один вечер их счета ушли в минус на несколько миллионов рублей. Как оказалось, произошел технический сбой. В пресс-службе компании рассказали, что нарушения оперативно устранили.

