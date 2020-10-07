Суд отказал «Мотиву» в иске о взыскании 18 тысяч рублей с жителя Нижнего Тагила

Тагильчанин обратился в офис компании, где ему предоставили договор, который он якобы заключал в 2004 году. Подпись в документе была не его. Для того, чтобы доказать свою правоту, Андрей обратился в прокуратуру, к юристам и провел почерковедческую экспертизу на определение подлинности подписи.